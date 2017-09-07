ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Российская бизнес-миссия посетит США в октябре этого года, планируется показать возможности развития реального бизнеса, заявил РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ) российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы собираемся ехать в США в конце октября. Называется она "New faces of russian business" — Новые лица российского бизнеса. И мы везем с собой компании, которые занимаются многими отраслями экономики, не только нефтью. Нефтяников мы с собой не везем. В меньшей степени будут присутствовать и крупные банкиры. Крупных не будет вообще, но банкиры будут", — сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется показать, что экономика России — это не только нефть, сырьё и крупные финансовые потоки. "Что здесь развивается реальный бизнес, что сюда можно инвестировать, мы занимаемся и криптовалютами. Поэтому мы хотим налаживать контакты с бизнесом. Несмотря ни на какие политические неурядицы, которых, к сожалению, стало слишком много, эти процессы возможны", — отметил Титов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.