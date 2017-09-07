Минфин планирует создать реестр действующих налоговых льгот

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин намерен разработать реестр действующих в России налоговых льгот, чтобы отслеживать их эффективность, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

"Сейчас мы внедряем концепцию налоговых расходов. Мы выявляем такие налоговые льготы, которые по экономической сути являются налоговыми расходами, и подходим к их анализу с точки зрения эффективности достижения цели, ради которой они вводились", — сказал Колычев в интервью газете " Коммерсант ".

Он отметил, что сейчас нет системного подхода к введению множества существующих налоговых льгот. "Нигде не написано, для чего именно эта налоговая льгота введена", — пояснил замминистра. "Соответственно, мы хотим создать реестр налоговых расходов, в котором будут фиксироваться в том числе изначальные цели их введения и далее отслеживаться достижение целевых показателей", — заявил Колычев.

Анализ эффективности льгот эпизодически проводился и раньше но, по его словам, не был встроен ни в бюджетный процесс, ни, соответственно, в сопровождающую его общественную дискуссию. При этом, по мнению замглавы Минфина, к налоговым льготам надо относиться так же, как к бюджетным расходам.

"Если мы тратим бюджетные средства на какие-то направления, значит уже публично обсудили цели и объемы, через год можем проверить, достигли ли мы этих целей, и можно думать, что с ними делать дальше", — отметил Колычев.

Минфин уже не первый раз пытается систематизировать налоговые льготы и провести их оценку. В России сейчас действует большое количество преференций для разных видов налогоплательщиков — как по отдельным налогам, так и целый ряд преференций для отдельных территорий, включая свободные зоны и порты, особые экономические зоны и территории опережающего развития.