МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ЕС обратится к властям Великобритании с требованием не устанавливать жесткий контроль на границе с Ирландией после Brexit, пишет газета Guardian.

В распоряжении издания оказалась серия документов, которые Евросоюз опубликует в ближайшие дни. Из одного из них следует, что член Еврокомиссии Мишель Барнье собирается призвать Великобританию к выработке "решений", которые позволили бы избежать установления жесткого контроля на границе с ее единственным сухопутным соседом. Кроме того, он собирается потребовать гарантий мира на острове.

Отмечается, что требования ЕС также коснутся правил таможенного регулирования.

Третий раунд переговоров между Еврокомиссией, выступающей от имени остающихся 27 стран ЕС, и Великобританией прошел в Брюсселе в конце августа. Главными темами переговоров, по словам британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса, были вновь права европейцев в Британии и британцев в Европе, вопросы, связанные с финансовыми рынками и границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией – единственной сухопутной границей Соединенного Королевства с ЕС.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.