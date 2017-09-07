Пекин готов увеличивать объем Российско-китайского инвестиционного фонда

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. КНР готова увеличивать объем совместного с РФПИ Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), заявил вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян.

"Готовы расширять объем Российско-китайского инвестиционного фонда и продвигать финансирование совместных проектов за счет Фонда Шелкового пути", — сказал он в ходе бизнес-диалога Россия-Китай в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Китайская сторона готова укреплять сотрудничество в сфере таможни, логистики, инспекции и санитарного контроля, чтобы содействовать торговле и инвестициям", — добавил вице-премьер Госсовета КНР.

РКИФ — совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации (China Investment Corporation, CIC). Его деятельность направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.

При формировании капитала РКИФ в 2012 году стороны договорились, что 1 миллиард долларов будет проинвестирован CIC совместно с компаниями-партнерами, еще 1 миллиард долларов вложит РФПИ. С момента создания РКИФ осуществил 19 инвестиций общим объемом 1 миллиард долларов в сфере лесопереработки, транспортной инфраструктуры, в финансовом, технологическом и потребительском секторах.

В соответствии с соглашением, подписанным в июле, капитал под управлением РКИФ был планово увеличен на 1 миллиард долларов за счет пропорциональных взносов со стороны РФПИ и CIC. Дополнительно до 2 миллиардов долларов может быть привлечено от новых инвесторов. Совокупные инвестиции РКИФ и партнеров составили 5 миллиардов долларов.