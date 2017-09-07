СМИ узнали об идее Минфина сократить расходы на "люксах" для чиновников

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министерство финансов России предлагает значительно сократить число федеральных чиновников, которым государство будет компенсировать проживание во время командировок в двухкомнатном номере "высшей категории". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к указу президента о порядке командирования госслужащих.

Согласно действующим правилам, утвержденным в 2005 году, из бюджетных средств возмещается стоимость проживания в двухкомнатных номерах всем гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службу категории "руководители". Остальным чиновникам государство компенсирует стоимость не более однокомнатного номера "первой категории".

Минфин предлагает урезать список тех, кто может жить в лучших гостиничных номерах за счет бюджета, до самых высоких госслужащих. Возмещение стоимости двухкомнатного номера "высшей категории" смогут получить только четыре представителя администрации президента. Минфин предлагает значительно сократить число таких чиновников и в других министерствах и ведомствах.

Проект указа разработан, согласно пояснительной записке, "в целях оптимизации расходов федерального бюджета". Реализация инициативы, по предварительным подсчетам, позволит экономить до 700 миллионов рублей ежегодно.