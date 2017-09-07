СМИ узнали об идее Минфина сократить расходы на "люксах" для чиновников

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министерство финансов России предлагает значительно сократить число федеральных чиновников, которым государство будет компенсировать проживание во время командировок в двухкомнатном номере "высшей категории". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к указу президента о порядке командирования госслужащих.
Минфин предлагает урезать список тех, кто может жить в лучших гостиничных номерах за счет бюджета, до самых высоких госслужащих. Возмещение стоимости двухкомнатного номера "высшей категории" смогут получить только четыре представителя администрации президента. Минфин предлагает значительно сократить число таких чиновников и в других министерствах и ведомствах.
Проект указа разработан, согласно пояснительной записке, "в целях оптимизации расходов федерального бюджета". Реализация инициативы, по предварительным подсчетам, позволит экономить до 700 миллионов рублей ежегодно.