Россия и Япония в четверг подпишут 40 соглашений

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия и Япония на полях Восточного экономического форума подпишут в четверг около 40 соглашений, среди которых конвенция об избежании двойного налогообложения, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на российско-японском диалоге в рамках ВЭФ.

"За последний год между Россией и Японией подписано более ста коммерческих и межведомственных соглашений, на полях этого форума будет подписано еще около 40. Некоторые из них переводят наши экономические отношения на новый уровень, например сегодня запланировано подписание конвенции об избежании двойного налогообложения, она соответствует всем современным международным стандартам и существенно облегчит деятельность российских компаний на японском рынке и японских на российском", — сказал министр.

По его словам, экономические показатели также демонстрируют положительную динамику, в частности товарооборот между двумя странами за первое полугодие 2017 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысил 8 миллиардов долларов.

"Развивается сотрудничество в области финансов. Российский фонд прямых инвестиций и Японский банк для международного сотрудничества создали совместный фонд с капиталом в 1 миллиард долларов. Стороны уже анализируют приоритетные проекты на территории России", — отметил Орешкин.

"Еще раз подчеркну, что сегодня сложились все условия для активизации торговли и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. А здесь ключевой составляющей – и это показывают приведенные мной примеры – должен стать диалог между бизнес-ассоциациями, между японскими и российскими предпринимателями", — заключил глава Минэкономразвития РФ.

Накануне ВЭФ помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал подписание по итогам переговоров лидеров РФ и Японии, которые запланированы на 7 сентября, "солидного пакета двусторонних документов", включая конвенцию об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов. Проект этой конвенции в августе был одобрен кабмином РФ, и Минфину было поручено подписать ее от имени российского правительства.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.