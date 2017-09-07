Глава Минтранса рассказал о сроках ввода электронных посадочных талонов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Сроки ввода электронных посадочных талонов в РФ зависят от желания авиакомпаний, вся нормативная база готова, заявил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.
Как сообщили РИА Новости в Минтрансе в начале сентября, министерство утвердило правила, позволяющие использовать посадочный талон в электронном виде, и направило соответствующий приказ на государственную регистрацию в Минюст РФ.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.