Глава РФПИ рассказал о первой совместной инвестиции с японским JBIC

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Первой инвестицией совместного инвестфонда РФПИ и японского JBIC станет покупка доли в компании "Р-Фарм", основным владельцем которой является глава "Деловой России" Алексей Репик, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы уже анализируем значимое количество проектов, и сегодня, на этом форуме, я готов впервые объявить о нашей первой планируемой сделке — это инвестиция в компанию "Р-Фарм" господина Репика. Мы считаем, что это не случайная инвестиция, потому что это и хорошая компания, и безусловно, Алексей сделал очень много для развития российско-японских отношений. Мы уверены, что это будет доходная, хорошая инвестиция", — сказал Дмитриев в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония" на полях ВЭФ.

"Р-Фарм" — российская фармацевтическая компания, имеющая более 45 филиалов и представительств в РФ, странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии. В апреле японская Mitsui сообщила о намерении приобрести 10% акций "Р-Фарм". Сделка уже одобрена ФАС России.

Дмитриев добавил, что фонд в ближайшее время планирует значимые сделки в агросекторе, медицине и других секторах.

В конце прошлого года РФПИ и JBIC объявили о создании Российско-японского инвестфонда с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов. Ожидается, что фонд будет играть ключевую роль в финансировании совместных российско-японских инвестиционных проектов. Речь идет о проектах в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и многих других.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.