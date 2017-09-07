Глава РФПИ рассказал о первой совместной инвестиции с японским JBIC

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Первой инвестицией совместного инвестфонда РФПИ и японского JBIC станет покупка доли в компании "Р-Фарм", основным владельцем которой является глава "Деловой России" Алексей Репик, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Р-Фарм" — российская фармацевтическая компания, имеющая более 45 филиалов и представительств в РФ, странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии. В апреле японская Mitsui сообщила о намерении приобрести 10% акций "Р-Фарм". Сделка уже одобрена ФАС России.
Дмитриев добавил, что фонд в ближайшее время планирует значимые сделки в агросекторе, медицине и других секторах.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.