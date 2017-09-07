Российские и японские компании подписали 90 документов за прошедший год

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Компании России и Японии за прошедший с предыдущего Восточного экономического форума (ВЭФ) год подписали 90 документов, заявил, выступая на нынешнем форуме во Владивостоке, японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
Он напомнил, что после предыдущего форума Россия и Япония уже начали реализовывать конкретные проекты. По его словам, в области медицины между японскими и российскими партнерами подписано лицензионное соглашение о производстве и реализации медикаментов для лечения туберкулеза в России.
"В области городской среды в Воронеже и Владивостоке начались конкретные действия. В Воронеже построен "умный и здоровый дом", и система канализации будет обновлена с помощью японских технологий. Во Владивостоке будет составлен мастер-план по градостроительству", — указал он.