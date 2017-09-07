ТПП заявили, что в Китае стали чаще подделывать российские пищевые продукты

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Торгово-промышленная палата России (ТПП) отмечает рост в Китае контрафактной продукции, "маскирующейся" под товары из России, пока эта тенденция только усиливается, заявил РИА Новости вице-президент палаты Владимир Падалко.

"Отечественные производители столкнулись с массовыми случаями нарушения прав интеллектуальной собственности в КНР. Всплеск интереса к российским товарам вызвал появление в разных городах Китая подделок продуктов питания, которые создают риски для жизни и здоровья местных потребителей", — рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

По его мнению, в случае нанесения вреда здоровью покупателя китайские власти могут полностью запретить ввоз конкретной продукции, поскольку товарная упаковка имеет реквизиты российского производителя.

"Борьба с контрафактом на уровне самого бизнеса пока крайне затруднительна. В данном контексте ТПП России взаимодействует с Китайскими торговыми палатами в приграничных провинциях, но пока тенденция роста контрафакта только растет. По разным оценкам, в настоящее время подделывается до 70% российских продуктов питания в северо-восточном Китае", — сообщил он.

Кроме того, сдерживающим фактором развития торгово-инвестиционного сотрудничества является неразвитость приграничной инфраструктуры и имеющихся транспортно-логистических коридоров. "Расширение транспортного сообщения и формирование комплексной инфраструктурной сети должно решить актуальные проблемы", — считает вице-президент ТПП.

Также совместно с китайскими коллегами требуется разработать комплексную программу модернизации всех пунктов пропуска на государственной границе с КНР с тем, чтобы кратно улучшить их пропускную способность, добавил Падалко.