ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Торгово-промышленная палата России (ТПП) отмечает рост в Китае контрафактной продукции, "маскирующейся" под товары из России, пока эта тенденция только усиливается, заявил РИА Новости вице-президент палаты Владимир Падалко.
По его мнению, в случае нанесения вреда здоровью покупателя китайские власти могут полностью запретить ввоз конкретной продукции, поскольку товарная упаковка имеет реквизиты российского производителя.
"Борьба с контрафактом на уровне самого бизнеса пока крайне затруднительна. В данном контексте ТПП России взаимодействует с Китайскими торговыми палатами в приграничных провинциях, но пока тенденция роста контрафакта только растет. По разным оценкам, в настоящее время подделывается до 70% российских продуктов питания в северо-восточном Китае", — сообщил он.
Также совместно с китайскими коллегами требуется разработать комплексную программу модернизации всех пунктов пропуска на государственной границе с КНР с тем, чтобы кратно улучшить их пропускную способность, добавил Падалко.