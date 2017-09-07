МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Индия отвергла предложение "Роснефти" по покупке долей в еще пяти месторождениях Ванкорского кластера в Восточной Сибири, решив ограничиться изучением возможного вхождения в проект разработки трех месторождений этого кластера, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Индийские компании в 2016 году стали акционерами "Ванкорнефти", осваивающей Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение. ONGC купила 26% акций, а консорциум из возглавляющей его Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources — 23,9%. "Роснефть" сохраняет за собой 50,1% акций "Ванкорнефти", большинство в совете директоров, контроль над операционной деятельностью общества, а также 100-процентный контроль над общей инфраструктурой кластера (включая нефтепровод Ванкор-Пурпе), которая была передана компании-оператору "РН-Ванкор".

Кроме того, в октябре прошлого года было объявлено, что консорциум из пяти индийских нефтегазовых государственных компаний (четыре владельца долей в "Ванкорнефти" плюс Hindustan Petroleum Corporation) приступает к переговорам с "Роснефтью" о возможном приобретении долей в Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях, рассматривая их как единый актив. Эти три месторождения, а также Ванкорское расположены на севере Восточной Сибири, в Красноярском крае, и все вместе входят в Ванкорский кластер.

Согласно данным на сайте "Роснефти", начальные извлекаемые запасы Ванкорского месторождения по состоянию на 1 января 2016 года оценивались в 476 миллионов тонн нефти и конденсата и 173 миллиарда кубометров газа, Сузунского по категории АВС1+С2 — 56 миллионов тонн нефти и 35 миллиардов кубометров газа, Тагульского — 286 миллионов тонн нефти и конденсата и 228 миллиардов кубометров газа, Лодочного — 73 миллиона тонн нефти и конденсата и 100 миллиардов кубометров газа.

По информации Economiс Times, помимо долей в этих трех месторождениях "Роснефть" предлагала Индии приобрести участие в еще пяти, относящихся к этому же кластеру. Названия данных месторождений издание не указывает, отмечая лишь, что они пока не разрабатываются.

В качестве причины приводится нежелание Индии концентрировать инвестиции в развитие месторождений в одной стране. "Мы не хотим ставить все на одну карту. Россия может продолжать делать предложения по месторождениям, но мы не можем принимать каждое из них", — приводит газета слова одного из источников.