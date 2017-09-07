МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Индия отвергла предложение "Роснефти" по покупке долей в еще пяти месторождениях Ванкорского кластера в Восточной Сибири, решив ограничиться изучением возможного вхождения в проект разработки трех месторождений этого кластера, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Кроме того, в октябре прошлого года было объявлено, что консорциум из пяти индийских нефтегазовых государственных компаний (четыре владельца долей в "Ванкорнефти" плюс Hindustan Petroleum Corporation) приступает к переговорам с "Роснефтью" о возможном приобретении долей в Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях, рассматривая их как единый актив. Эти три месторождения, а также Ванкорское расположены на севере Восточной Сибири, в Красноярском крае, и все вместе входят в Ванкорский кластер.
По информации Economiс Times, помимо долей в этих трех месторождениях "Роснефть" предлагала Индии приобрести участие в еще пяти, относящихся к этому же кластеру. Названия данных месторождений издание не указывает, отмечая лишь, что они пока не разрабатываются.
В качестве причины приводится нежелание Индии концентрировать инвестиции в развитие месторождений в одной стране. "Мы не хотим ставить все на одну карту. Россия может продолжать делать предложения по месторождениям, но мы не можем принимать каждое из них", — приводит газета слова одного из источников.