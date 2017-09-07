ЕЦБ не объявит о сокращении QE и снизит прогноз по инфляции еврозоны

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости, Мария Князева. Европейский центральный банк по итогам совета управляющих в четверг, вероятно, не расскажет о конкретных планах развития программы покупки активов (QE), но может сообщить о снижении своего прогноза по инфляции в еврозоне из-за укрепления евро, считают аналитики.

ЕЦБ ввел несколько лет назад ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Речь идет о том, что базовая процентная ставка ЕЦБ была снижена до нуля, ставка по депозитам — до отрицательного значения (-0,4%). ЕЦБ также выкупает активы с рынка в рамках программы количественного смягчения (QE) в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно, эта программа действует до декабря 2017 года, но, как ожидают аналитики, будет продлена. Главная цель регулятора — увеличение инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю: чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.

Инфляция, по мнению экспертов, еще не находится на уровне, который мог бы удовлетворить ЕЦБ. Ввиду этого и ожидается пролонгация программы покупки активов на 2018 год. Как сообщал Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, выросла до 1,5% с июльских 1,3%.

Кроме того, эксперты отмечают и недостаток активов на рынке, которые может приобретать ЕЦБ. Это может быть одним из факторов, говорящих в пользу изменений в QE на следующий год.

Эксперты полагают, тем не менее, что регулятор по итогам заседания в четверг не сообщит о будущем QE. "Мы не ожидаем изменений в политике на заседании ЕЦБ на текущей неделе. Будущее QE должно будет подождать октябрьской встречи", — говорится в обзоре BofA Merrill Lynch Global Research.

В обзоре Danske Bank от начала сентября отмечалось, что ЕЦБ может продолжить покупки в рамках QE, но с меньшими объемами — в 40 миллиардов евро в месяц, в первом полугодии 2018 года. Объявление решения ожидалось после октябрьского совета управляющих ЕЦБ.

Ряд других экспертов говорил о возможности сокращения QE до 40-30 миллиардов евро в месяц с января 2018 года.

Исходя из отчета BofA Merrill Lynch Global Research, регулятор в четверг может сообщить о понижении своего прогноза по инфляции ввиду укрепления евро. Ранее не исключали сокращения оценок на 2018 и 2019 годы в ING и Danske Bank.

Дальнейший рост единой европейской валюты может также умерить темп постепенного сокращения Европейским центральным банком объемов покупки активов в рамках QE в 2018 году, не исключали эксперты ING.