Новый медцентр EPILAS в Москве оказывает услуги лазерной эпиляции

Что такое лазерная эпиляция?

Лазерная эпиляция — это один из самых современных способов радикального и безболезненного избавления от лишних волос на любых участках тела. Несмотря на то, что слово "лазер" звучит довольно грозно, сама процедура вполне безопасна, разумеется, если её проводит квалифицированный специалист.

В процессе лазерной эпиляции меланин, содержащийся в волосах, поглощает направленный на него свет от вспышки лазера, что приводит к нагреванию волоса изнутри и последующему разрушению волосяного фолликула и питающего его сосуда. После такого воздействия волос вскоре выпадает вместе с корнями и не появляется уже в течение нескольких лет до момента естественного восстановления фолликула.

Все волосы в фазе активного роста (видимые на поверхности кожи) выпадают в течение 2-х недель после процедуры. Остальные же волоски, которые в момент проведения сеанса пребывали в неактивной фазе или в процессе подготовки к росту, удаляются во время повторных процедур (всего 6-8 сеансов) — когда станут видны на поверхности кожи и тем самым доступны для воздействия лазерного излучения.

Почему необходимо сделать несколько процедур?

Это один из самых распространённых вопросов и ответ на него кроется в фазах роста волос. Те волосы, что мы видим — это лишь небольшая часть от общего числа волосяных фолликулов, всего 10-20%, тех, что находятся в активной фазе роста. Только на фолликулы в активной фазе роста может воздействовать лазер, так как его энергия может проходить только через сам волос. При первой процедуре и каждой последующей убираются как раз эти 10-20% от общего числа волосяных фолликулов и в них волос уже больше не растёт. Остальные фолликулы убираются при последующих процедурах, которые проводятся с интервалом 3-4 недели. Этого времени достаточно для перехода существенного числа оставшихся фолликулов в активную фазу роста.

От чего зависит количество процедур?

Диодный лазер из Германии MeDioStar NeXT PRO (МеДиоСтар НэКст ПРО), используемый в центре EPILAS, с успехом применяется для борьбы с волосами любого цвета, кроме седых. В седых волосах отсутствует меланин, окрашивающий волос. Как раз меланин является проводником тепла от лазера к фолликулу. Чем светлее волос, тем меньшая энергия может дойти до корня волоса и тем больше процедур может потребоваться. Специалисты медицинского центра EPILAS для исключения увеличения количества процедур при работе со светлыми волосами просто увеличивают количество вспышек на единицу площади обрабатываемой поверхности кожи, чего редко можно встретить в других медицинских центрах.

Основное же препятствие, которое возникает при борьбе с лишними волосами — это гормональный фон. Именно от него зависит цвет волоса, толщина и интенсивность его роста. А также сроки восстановления фолликула после процедуры лазерной эпиляции. В случае существенных отклонений в гормональном плане специалисты EPILAS рекомендуют повременить с лазерной эпиляцией и обратиться в первую очередь к врачу для корректировки гормонального фона. Уже после лечения или в процессе его можно применять лазерную эпиляцию (если такое допустит лечащий врач). В любых прочих случаях применение сильнодействующих гормональных препаратов является противопоказанием для применения лазера.

О центре EPILAS

Первое, что важно знать о лазерной эпиляции, это то, что она является, скорее, медицинской процедурой, проводить которую может организация, обладающая действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности. Саму же процедуру, как правило, проводит специалист с высшим медицинским образованием (врач), либо стажёр под руководством врача.

При создании медицинского центра EPILAS все требуемые разрешительные документы получены, всё оборудование сертифицировано для использования в России, а процедуры проводят только врачи, прошедшие курс профессиональной подготовки для работы на лазерном оборудовании, применяемом в EPILAS.

© Фото : Медцентр EPILAS Медцентр EPILAS © Фото : Медцентр EPILAS Медцентр EPILAS

Отзывы об EPILAS

Удивительно то, что у открывшегося совершенно недавно медицинского центра в сети Интернет уже очень много отзывов.

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