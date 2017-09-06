ФРДВ представил на ВЭФ новый онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) представил на Третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) онлайн-сервис, который демонстрирует доступные для инвесторов в аквакультуру свободные акватории, сообщает Фонд.

"Фонд развития Дальнего Востока представил на Восточном экономическом форуме онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру, наглядно и просто демонстрирующий потенциальным инвесторам доступные акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна", — говорится в сообщении.

По состоянию на среду для создания плантаций марикультуры доступны около 23,5 миллиона гектар в акватории 12-мильной зоны морей Дальнего Востока (преимущественно Сахалинская область и Приморский край), которые не обременены какими-либо ограничениями.

"После принятия разработанных Фондом проектов постановлений правительства РФ инвестор сможет сам определить местоположение участка, его площадь — исходя из своих собственных представлений о ресурсной пригодности, экономической эффективности и технологических возможностей, а не ждать решения чиновников, как раньше", — отмечает Фонд.

По предварительным оценкам, в следующие три года с помощью нового сервиса будут распределены около 100 тысяч гектаров изученной акватории.