В Рязанской области началось строительство новой газотранспортной системы

РЯЗАНЬ, 6 сен — РИА Новости. Крупный инвестиционный проект по строительству новой газотранспортной системы, в который в течение трех лет планируется вложить 11 миллиардов рублей, запущен в Рязанской области, сообщает в среду правительство региона.

Старт реализации инвестиционного проекта был дан 6 сентября в Путятинском районе символичной церемонией сварки первого стыка нового газопровода. Как сообщил на церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов, новая газотранспортная система протяженностью более 110 километров пройдет по территориям Путятинского, Шиловского и Касимовского районов.

"Для нас очень важно, что с реализацией проекта откроются дополнительные высокотехнологичные рабочие места. Они будут созданы в сельских районах, где потребность в них ощущается особенно остро", — сказал Любимов. По его словам, строительство и ввод в эксплуатацию нового объекта увеличит пропускную способность газотранспортной системы региона.

Начальник департамента ПАО "Газпром" Вячеслав Михаленко отметил, что не каждый регион может организовать на своей территории реализацию столь крупного инвестпроекта и поблагодарил главу региона за поддержку и конструктивное взаимодействие в решении всех вопросов. "Этот проект станет одним из главных и масштабных проектов "Газпрома" в России", — сказал Михаленко.

По словам генерального директора ООО "Газпром трансгаз Москва" Александра Бабакова, реконструкция мощностей для закачки и отбора газа обеспечит своевременную и надежную поставку дополнительных объемов "голубого топлива" в пиковый зимний период потребителям Рязанской области и других регионов России. "В этот важный инвестпроект в ближайшие три года будет вложено около 11 миллиардов рублей", – сказал Бабаков.

ООО "Газпром трансгаз Москва" является крупнейшим газотранспортным подразделением ПАО "Газпром", обеспечивающим поставки природного газа потребителям 14 субъектов европейской части России. В зону производственной ответственности компании входит Рязанская область, на территории которой располагаются 3 линейных производственных управления магистрального газопровода.

Другие новости региона читайте здесь >>