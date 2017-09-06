Новый терминал аэропорта на Камчатке за 7 млрд рублей построят к 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Новый терминал в аэропорту Петропавловска-Камчатского планируется построить до 2020 года, инвестиции составят около 7 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на III Восточном экономическом форуме глава Камчатского края Владимир Илюхин.
"Мы в прошлом году завершили строительство всей аэродромной инфраструктуры: у нас новая полоса. И нужен был новый терминал. Сегодня мы подписали соглашение именно об этом. До 2020 года этот терминал может быть построен, объем инвестиций — чуть больше 7 миллиардов рублей", — сказал губернатор.
По его словам, будет создан не только аэровокзал с возможностью обслуживания порядка 400 пассажиров в час, но и целый комплекс — бизнес, гостиница и другое.
"Мы надеемся, что из-за того, что наш комплекс будет введен в строй, нарастить пассажиропоток до 1 миллиона пассажиров в год. Сейчас у нас 650 тысяч ", — сказал Илюхин.
Также, добавил он, решается вопрос, чтобы комплекс стал резидентом Свободного порта.
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