Новый терминал аэропорта на Камчатке за 7 млрд рублей построят к 2020 году

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на ВЭФ во Владивостоке. 6 сентября 2017

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на ВЭФ во Владивостоке. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Новый терминал в аэропорту Петропавловска-Камчатского планируется построить до 2020 года, инвестиции составят около 7 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на III Восточном экономическом форуме глава Камчатского края Владимир Илюхин.

"Мы в прошлом году завершили строительство всей аэродромной инфраструктуры: у нас новая полоса. И нужен был новый терминал. Сегодня мы подписали соглашение именно об этом. До 2020 года этот терминал может быть построен, объем инвестиций — чуть больше 7 миллиардов рублей", — сказал губернатор.

По его словам, будет создан не только аэровокзал с возможностью обслуживания порядка 400 пассажиров в час, но и целый комплекс — бизнес, гостиница и другое.

"Мы надеемся, что из-за того, что наш комплекс будет введен в строй, нарастить пассажиропоток до 1 миллиона пассажиров в год. Сейчас у нас 650 тысяч ", — сказал Илюхин.

Также, добавил он, решается вопрос, чтобы комплекс стал резидентом Свободного порта.

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