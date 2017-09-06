Камчатка станет развитым горнолыжным курортом, заявил губернатор края

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Камчатский край в ближайшее время станет развитым горнолыжным курортом, заявил губернатор региона Владимир Илюхин в интервью РИА Новости на III Восточном экономическом форуме.

"Мы сегодня уже сделали туризм в регионе круглогодичным. Я бы не сужал потенциал Камчатки до спорта. У нас очень сильные горнолыжные команды, биатлонисты сильные. Я хочу, чтобы это носило массовый характер. Та инфраструктура, которую мы сегодня создаем, рассчитана на массовый позитив. Пройдет не так много времени, поверьте, и Камчатка превратится в такой хороший горнолыжный курорт", — сказал Илюхин.

По его словам, в прошлом году закончена реконструкция базы "Морозная", с начала года занимаются подъемниками, которые находятся в черте города.

Другие новости региона читайте здесь >>