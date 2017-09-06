Хабаровский губернатор предложил улучшить программу о трудовой миграции

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил модернизировать программу "Трудовая мобильность", а также заявил о необходимости комплексного подхода в вопросе привлечения людей на работу на Дальний Восток.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что миграционная ситуация на Дальнем Востоке сегодня лучше, чем это было в последние 25 лет, когда из макрорегиона уехали около 2 миллионов жителей, но отток населения по-прежнему продолжается.

"Если мы берем все заявленные инвестпроекты, а их свыше 800, то расчетная потребность превышает 100 тысяч человек. Это серьезный объем трудовых ресурсов, который даже без учета квалификационных требований внутри Дальнего Востока изыскать невозможно. Эту проблему также отражают итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности наших регионов", — сказал Шпорт в ходе заседания президиума госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, проходящего в рамках III Восточного экономического форума.

Губернатор пояснил, что все дальневосточные субъекты по показателям качества и доступности трудовых ресурсов в данном рейтинге получили "худшую оценку", попав в группу Е.

В этой связи Шпорт заявил, что для обеспечения потребности экономического развития необходимо развернуть комплекс мер по стимулированию трудовой миграции на Дальний Восток. Для этого он предложил модернизировать действующую федеральную программу "Трудовая мобильность" с тем, чтобы сосредоточить ее только на регионах Дальнего Востока.

"Также имеет смысл, используя опыт этой программы и программы переселения соотечественников, проработать (вопрос) для поддержки различной категории приезжающих — там есть основной участник, член семьи — то есть разделить, потому что если приезжает семья, действует только на одного человека", — сказал Шпорт.

Он обратил внимание на то, что нельзя решать вопросы привлечения трудовых ресурсов без закрепления населения. "Нужны современные детсады, жилье, школы, больницы, спорткомплексы. Мало только стимулировать частные инвестиции, необходим комплексный подход", — заключил он.