Шестаков: государство должно вмешаться в проблему роста цен на рыбу

На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Государство должно вмешаться в проблему роста цен на рыбу в РФ, а Федеральной антимонопольной службе (ФАС) нужно лучше контролировать исполнение поправок в закон о торговле, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По данным Росстата, в августе в РФ выросли цены на отечественную икру лососевых на 0,5-1,1%, а также на живую рыбу.

"Во-первых, по статистике средний рост потребительских цен составил чуть более 1% сейчас, на данную дату. В целом мы видим, действительно, при движении с Дальнего Востока в центральную часть происходит удорожание (рыбы — ред.) в магазинах порядка в три-четыре раза. И конечно, это достаточно серьезная большая проблема", — сказал Шестаков в интервью телеканалу РБК в кулуарах ВЭФ.

"Я думаю, что государству необходимо в это вмешиваться. Необходимо, чтобы новый закон о торговле, поправки в который были приняты, начал действовать. Но для этого необходимо, самое важное, чтобы осуществлялся контроль за реализацией этого закона. Мне кажется, что ФАС могла бы занять более активную позицию для того, чтобы именно малые предприятия могли бы свою продукцию поставлять в сети, минуя эту череду посредников", — добавил он.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в конце августа назвал провальной лососевую путину 2017 года на островах. По его словам, к тому времени рыбаки Сахалина и Курил выловили 18,6 тысячи тонн горбуши. При этом на охотоморском побережье Сахалина добыто всего лишь 24% от общего объема возможного вылова, который изначально прогнозировала рыбохозяйственная наука, сказал Кожемяко.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.