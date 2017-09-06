Хабаровский губернатор предложил поменять механизм поддержки регионов ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Механизм поддержки регионов в комплексном развитии Дальнего Востока нужно изменить, так как процедура получения денег очень трудоемка, заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Сама процедура, механизм, который работает по принятым уже решениям, — очень трудоемкий. И вот это ключевое, что мы предлагаем изменить рабочей группе, сократить эти сроки, даже по принятым решениям, не говоря там, где их не принимают. Конечно, все равно их получим (деньги — ред.), но уже реально конец года, потом надо будет их осваивать. Мы их и освоим, но это будет тяжело", — сказал Шпорт на заседании президиума госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, проходящего в рамках III Восточного экономического форума.

"В такой ситуации… мы предлагаем поменять механизм поддержки комплексного развития Дальнего Востока. Что предлагается в качестве новых подходов, если вы их поддержите. Во-первых, в условия ограниченности государственных ресурсов поддерживать нужно компактные центры экономического роста. Эти центры сегодня есть практически в каждом регионе", — добавил он.