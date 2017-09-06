АРЧК: более 110 тысяч новых рабочих мест появятся в ДФО к 2025 году

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Более 110 тысяч новых рабочих мест появятся в Дальневосточном федеральном округе к 2025 году, для заполнения этих вакансий Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) разработало концепцию опережающего образования, сообщает Минвостокразвития.
"Дальний Восток активно развивается – здесь строятся предприятия, появляются новые сектора экономики. Но важно не просто построить завод – надо, чтобы он работал. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе действует более 830 инвестиционных проектов, это более 110 тысяч новых рабочих мест, которые появятся к 2025 году. Причем по 68 тысячам оформлены соответствующие соглашения с инвесторами", – цитирует Минвостокразвития гендиректора АРЧК Валентина Тимакова.
По его словам, задача – включить механизм, при котором образовательные учреждения предвосхищали бы появление потребности в специалисте того или иного профиля.
Концепция опережающего образования прошла рассмотрение в Общественном совете при Минвостокразвития России.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.