АРЧК: более 110 тысяч новых рабочих мест появятся в ДФО к 2025 году

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Более 110 тысяч новых рабочих мест появятся в Дальневосточном федеральном округе к 2025 году, для заполнения этих вакансий Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) разработало концепцию опережающего образования, сообщает Минвостокразвития.

Новую концепцию АРЧК представило на сессии III Восточного экономического форума в среду. Предложенная система построена на принципах ориентации на потребность работодателя в тех или иных специалистах

"Дальний Восток активно развивается – здесь строятся предприятия, появляются новые сектора экономики. Но важно не просто построить завод – надо, чтобы он работал. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе действует более 830 инвестиционных проектов, это более 110 тысяч новых рабочих мест, которые появятся к 2025 году. Причем по 68 тысячам оформлены соответствующие соглашения с инвесторами", – цитирует Минвостокразвития гендиректора АРЧК Валентина Тимакова.

По его словам, задача – включить механизм, при котором образовательные учреждения предвосхищали бы появление потребности в специалисте того или иного профиля.

Для этого АРЧК разработало ключевые принципы развития системы опережающего образования: использование достоверного прогноза кадровой потребности; ориентация на бизнес (выстраивание образовательного процесса должно исходить из потребности работодателя); вовлечение работодателя в процесс подготовки кадров; ускорение и гибкость образовательных программ (потребность бизнеса зависит от конъюнктуры рынка и требует оперативного реагирования); обучение в практике.

Концепция опережающего образования прошла рассмотрение в Общественном совете при Минвостокразвития России.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.