Корпорация развития Дальнего Востока и Приамурье будут вместе развивать ТОР

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Корпорация развития Дальнего Востока и правительство Амурской области в первый день III Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого станет решение приоритетных задач в рамках функционирования трех созданных в регионе территорий опережающего развития, сообщает Минвостокразвития.

"Решение приоритетных задач в рамках функционирования территорий опережающего развития Амурской области стало целью подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Амурской области и акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

Встреча генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова и губернатора Амурской области Александра Козлова состоялась во Владивостоке в день открытия ВЭФ. Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества и обеспечении благоприятных условий для осуществления деятельности трех территорий опережающего развития — "Белогорск", "Приамурская" и "Свободный", созданных в Амурской области.

"Точками взаимодействия станут вопросы предоставления резидентам объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственной, собственность на которые не разграничена. Кроме того, сотрудничество будет распространяться на осуществление мониторинга реализации резидентами инвестиционных проектов и подготовку рекомендаций по снижению возможных рисков, возникающих в процессе", отмечается в сообщении.

Соглашение будет действовать вплоть до окончания срока существования в Амурской области территорий опережающего развития.