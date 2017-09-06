Демонстрация на смартфоне мобильного приложения для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве. Архивное фото

Демонстрация на смартфоне мобильного приложения для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 600 экспертов подали заявки на включение в состав участников Ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) за неделю с начала регистрации, сообщил РИА Новости директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин по итогам состоявшегося в среду первого заседания организационного комитета РАКИБ.

О создании РАКИБ в конце августа объявил советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко. Новая структура объединит участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO).

"За одну неделю с момента открытия регистрации в ассоциацию подали заявки свыше 600 человек, среди которых — профессиональные майнеры, эксперты в вопросах блокчейн и криптовалют, организаторы ICO", — сказал Щельцин.

По его словам, на первом собрании оргкомитета обсуждались вопросы дальнейшей работы РАКИБ, а также были сформированы руководящие органы ассоциации.

Высшим органом управления в РАКИБ станет набсовет, который будет формироваться по ходу регистрации участников ассоциации, которая в данный момент доступна для всех желающих. По словам Щельцина, уже известно, что в состав совета войдут, в частности, вице-президент компании Acronis Станислав Протасов, эксперт в области блокчейн Александр Трещев, член набсовета блокчейн-платформы Ethereum Владислав Мартынов. В набсовет приглашен Герман Клименко, а также представители регулятора и крупного тематического бизнеса. Президентом РАКИБ решено назначить экс-совладельца "Акадо" Юрия Припачкина. Директором РАКИБ станет сам Щельцин.

Целью ассоциации станет содействие распространению и глубокой интеграции в экономику страны технологий на базе системы распределенного реестра (блокчейн) и легализации использования электронных валют на базе технологии блокчейн. Ожидается, что РАКИБ сможет стать центром экспертной силы для создания нормативно-правовых, административных, социально-инженерийных и иных условий применения технологий и практик.