МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Стратегия социально-экономического развития РФ до 2035 года, подготовленная ЦСР, содержит два варианта макроэкономического прогноза — базовый и целевой, говорится в статье председателя совета фонда ЦСР Алексея Кудрина и заведующего лабораторией исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Ильи Соколова, опубликованной в журнале "Вопросы экономики".

Базовый сценарий авторы стратегии ЦСР используют главным образом для сравнения, он предполагает сохранение действующих условий, что по сути предполагает инерционное развитие. Целевой сценарий предусматривает проведение структурных реформ.

Фонд ЦСР, главой совета которого является экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, в конце мая представил президенту РФ Владимиру Путину стратегию экономического развития России.

Макропоказатели

В обоих сценариях — и базовом, и целевом — принимается, что цены на нефть марки Urals составят 50 долларов за баррель в 2017 году и 52-55 долларов за баррель в 2018-2019 годах, а затем будут оставаться на практически неизменном уровне в постоянных ценах в долларах, что означает рост номинальных цен примерно на 2% в год. Они достигнут величины 62 долларов за баррель к 2024 году и 77 долларов за баррель к 2035 году, говорится в статье.

В базовом варианте развития экономики РФ все ключевые макропоказатели растут сравнительно медленно: темпы прироста ВВП даже в наиболее успешные годы не превышают 2,5%, а в среднем составят 2,1%. В целом к 2035 году объем ВВП увеличится по сравнению с 2016 годом лишь на 50%. Когда как в целевом сценарии проводимые реформы должны обеспечивать повышение производительности труда и, как следствие, прирост ВВП.

Расходы бюджета

Прогнозируемые средние годовые темпы прироста ВВП в целевом сценарии составят 2,4% в 2017-2020 годах, 3,7% в 2021-2025 годах, 4% в 2026-2030 годах. После этого, в силу достижения более высокого объема ВВП, рост производства незначительно замедляется — до 3,7% в 2031-2035 годах.

Выбор уровня, на котором целесообразно поддерживать бюджетные доходы и расходы, — нетривиальная задача, считают авторы статьи. "Здесь нельзя получить простой ответ на основе мирового опыта, поскольку уровни доходов и расходов существенно различаются по группам стран, но даже внутри одной группы и при близких значениях подушевого ВВП разброс значений крайне велик", — говорится в статье.

По оценкам авторов материала, сохранение политики государственных расходов, проводившейся в последние годы, приведет к 2035 году к вынужденному повышению расходов бюджетной системы до 41,5% ВВП по сравнению с 35,9% ВВП в 2016 году. Такой рост будет связан прежде всего с увеличением социальных расходов, а также расходов на здравоохранение и обслуживание государственного долга, так как растущие бюджетные расходы потребуют постоянного увеличения бюджетных заимствований.

В обоих сценариях, представленных в стратегии ЦСР, доходы бюджетной системы существенно отстают от динамики ВВП. Также в обоих вариантах величина нефтегазовых доходов быстро падает (примерно до 3,5% ВВП к 2035 году), а ненефтегазовые доходы растут несколько быстрее ВВП (из-за сокращения доли нефтегазового сектора база других налогов увеличивается).

В базовом сценарии средние темпы прироста бюджетных доходов в реальном выражении оцениваются на уровне 1,7% в год, а в целом за прогнозный период их реальный объем увеличивается лишь на 37%. При этом соотношение государственных доходов и ВВП к 2035 году снижается до 30,8% по сравнению с 32,2% в 2016 году.

В целевом сценарии государственные доходы в процентах ВВП сокращаются к концу периода еще сильнее, до 30,4%, однако в реальном выражении их прирост оказывается намного больше, до 70%.

При выборе долгосрочного уровня расходов стратегия ЦСР исходит из того, что в период до 2019 года будет в основном завершена бюджетная консолидация. К этому моменту, по прогнозу правительства, расходы консолидированного бюджета должны сократиться до 33% ВВП.

После этого, согласно стратегии ЦСР, должен начаться следующий этап реформ, на котором расходы стабилизируются около отметки 34% ВВП. Условием долгосрочной стабильности служит соответствие доходов первичным расходам (33—33,2% ВВП). Важно провести реформы, не допускающие дальнейшего роста расходов и в среднем в рамках делового цикла позволяющие получать доходы в указанных размерах.