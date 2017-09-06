Еврокомиссия ищет дату для обсуждения с Новаком "Северного потока-2"

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия ищет дату для обсуждения с министром энергетики РФ Александром Новаком вопросов "Северного потока-2", сказал РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Наша позиция по "Северному потоку-2" хорошо известна. Трубопроводы в ЕС должны строиться и эксплуатироваться в соответствии со всем применимым законодательством", — сказал Шефчович, напомнив, что, по мнению Еврокомиссии, "Северный поток-2" может нуждаться в юридической основе, которая будет учитывать "ключевые принципы правил энергетического рынка ЕС".

"Мы ищем дату для обсуждения этих вопросов с министром энергетики России", — сказал Шефчович.

Новак ранее на этой неделе говорил, что осенью может встретиться с Шефчовичем, однако конкретной даты пока нет.

ЕК стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не попадает. Для проведения переговоров соответствующих переговоров с РФ Еврокомиссии необходим специальный мандат, который должен утвердить Совет ЕС.

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ по ряду ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода. Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.