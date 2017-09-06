"Транснефть" выступает за сбалансированный подход при выплате дивидендов

АСТАНА, 6 сен — РИА Новости. "Транснефть" выполнит решение о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, если оно будет принято, но выступает за сбалансированный подход по их выплате, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"У нас есть акционер — государство, и если акционер решит, что нам нужно выплатить 50% (от чистой прибыли — ред.), то мы, конечно, выплатим 50%. Не наша участь это обсуждать. Конечно, для нас был бы оптимальным сбалансированный подход по выплате дивидендов, чтобы нам хватало и на реализацию инвестпрограммы. С другой стороны, есть ответственность перед государством. Если такое решение состоится, мы, конечно, его выполним", — сказал Токарев.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил в интервью РИА Новости, что "Транснефть" может увеличить выплаты по дивидендам.

Совет директоров "Транснефти" в декабре 2016 года утвердил дивидендную политику, согласно которой предполагается выплачивать в качестве дивидендов 25% чистой прибыли группы. Росимущество в марте также внесло изменения в устав компании, согласно которым "Транснефть" будет платить по итогам года дивиденды на привилегированную акцию не меньше, чем на обыкновенную.

По итогам 2016 года компания направила на эти цели 30,607 миллиарда рублей. Также в конце августа текущего года "Транснефть" приняла решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года на уровне 27,607 миллиарда рублей.