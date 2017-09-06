Департамент ЦБ сообщил о возможном снижении ключевой ставки до конца года

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пространство для снижения ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2017 года есть, при этом умеренно жесткая денежно-кредитная политика регулятора сохранится, говорится в выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Мнение авторов бюллетеня может не совпадать с позицией ЦБ РФ. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 9% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам процентной политики пройдет 15 сентября. Авторы бюллетеня отмечают, что инфляция в июле-августе замедлилась ниже 4%, что связано как с общим снижением инфляционного давления, так и с действием разовых факторов.

"Однако сохраняются риски превышения уровня цели в среднесрочной перспективе. Расширение экономической активности после сильных результатов второго квартала стало постепенно сбавлять обороты, выходя на траекторию низкого, но устойчивого роста", — отмечает департамент ЦБ.

"Существующий баланс рисков говорит в пользу продолжения проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики при сохранении пространства для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года", — подчеркивают в департаменте.

Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к целевому значению, указывается в бюллетене. Замедление инфляции в июле и августе значительно повысило вероятность выхода на уровень, не превышающий 4% годовых, в декабре, придав новый импульс снижению инфляционных ожиданий до уровня цели по инфляции, отмечается в документе.

"Вместе с тем, некоторые потери урожая плодоовощной продукции в этом году на фоне высоких показателей прошлого года, дальнейшее ускорение темпов роста реальных зарплат, опережающее рост производительности, а также отложенный характер переноса ослабления рубля в цены могут несколько повысить инфляционное давление в конце 2017 – 2018 годах", — считают в департаменте Банка России.

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