Цена на нефть марки Brent превысила $54 за баррель впервые с 25 мая

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нефтяные цены растут в среду днем, при этом нефть марки Brent преодолела отметку в 54 доллара за баррель впервые с 25 мая, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 14.51 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,48% — до 54,17 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,09% — до 49,19 доллара за баррель.

Нефть обеих марок дорожает на 1% и выше на фоне событий в США и заявлениях о сделке ОПЕК по сокращению добычи. С одной стороны, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в США постепенно восстанавливают работу после урагана "Харви", который вывел из строя более четверти нефтеперерабатывающих мощностей США. Об этом сообщало министерство энергетики страны. По данным американской ExxonMobil, компания продолжает работу над запуском НПЗ в Бейтауне, который является вторым по величине НПЗ в Америке.

При этом на рынок оказали влияние и слова министра энергетики РФ Александра Новака. Министр заявил в кулуарах ВЭФ 2017, что решение о продлении соглашения стран ОПЕК и вне картеля о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) может быть принято, если не будет достигнуто целевое сокращение запасов нефти. Но при этом обсуждать продление еще рано, добавил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.