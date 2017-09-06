"Русгидро" и Kawasaki изучат проект производства жидкого водорода на Колыме

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Русгидро", японская Kawasaki Heavy Industries и правительство Магаданской области подписали в рамках ВЭФ-2017 соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проработают проект по организации производства сжиженного водорода, передает корреспондент РИА Новости.

В рамках соглашения Kawasaki Heavy Industries актуализирует ранее разработанное предварительное ТЭО проекта завода по производству сжиженного водорода. В свою очередь российская сторона предоставит компании имеющуюся информацию и окажет содействие в необходимых работах. Правительство Магаданской области передаст, в том числе, сведения о возможных площадках для реализации проекта.

По результатам проделанной работы стороны совместно оценят экономическую эффективность проекта и рассмотрят возможность его реализации на территории Магаданской области.

Начиная с 2013 года Kawasaki Heavy Industries и правительство региона взаимодействуют в рамках определения технологической и экономической возможности реализации проекта по промышленному производству сжиженного водорода на территории Дальнего Востока.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.