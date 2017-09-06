Строительство дороги в обход Хабаровска завершится в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Строительство дороги в обход Хабаровска начнется осенью этого года, а завершится в 2020 году, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

"Выход на строительство осенью, срок строительства 3 года. К 2020 году, ко второй половине, планируем завершить строительство", — сказал он.

Ранее на ВЭФ соглашение о финансировании проекта "Обход Хабаровска" подписали генеральный директор ООО "РКК" (входит в Группу "ВИС") Павел Овчинников, министр экономического развития края Виктор Калашников и первый вице-президент АО "Газпромбанк" Алексей Белоус.

По словам Овчинникова, подписание прямого соглашения означает, что к партнерству добавился "Газпромбанк". "Это открывает дорогу для финансирования, которое важно для проекта. После этого мы должны подписать кредитное соглашение, и нас ничто не останавливает от выхода на стройку", — сказал он.

По словам первого вице-президента "Газпромбанка" Алексея Белоуса, банк выделит заемное финансирование в размере до 9 миллиардов рублей на строительство дороги. Он отметил, что этот проект станет началом других проектов не только в сфере дорог. "В ближайшее время завершим подписание всех документов, и стройка вскоре начнется", — сказал Белоус.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.