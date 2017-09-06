Медведев посетит предприятия по производству сыров в Калужской области

ГОРКИ, 6 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал посмотреть, как развивается в Калужской области производство аналогов знаменитых французских и итальянских сыров.

На встрече с главой правительства губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что сыры в регионе "получаются не хуже, чем французские". "И это оценивают и сами французы, и итальянцы, которые приезжают", — отметил глава региона.

"А почему должно быть хуже? Технологии у нас все хорошие, молоко уж точно не хуже", — подчеркнул Медведев.

Артамонов отметил, что качество калужского молока признают даже иностранцы. По его словам, производства, которые создаются в стране, "уже гораздо более совершенные, чем, скажем, в Германии, где нередко еще используются технологии XVIII века".

"Надо будет посмотреть", — заметил глава правительства.

Говоря о развитии сельского хозяйства, Артамонов рассказал, что регион идет по пути строительства роботизированных складов и ферм. "Это новое слово с точки зрения качества. Получить продукцию такого качества с участием человека невозможно", — подчеркнул губернатор, отметив, что на роботизированных фермах надои составляют от 8 до 10 тысяч литров (от одной коровы в год).