Количество фермерских хозяйств в Югре за пять лет выросло на треть

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за последние пять лет выросло на треть и превысило 800, сообщили РИА Новости в региональном департаменте промышленности.

"За восемь месяцев 2017 года созданы 12 новых крестьянских (фермерских) хозяйств. На 1 января 2017 года их количество составляло 794 единицы. В целом за пять лет число фермерских хозяйств увеличилось в 1,3 раза. На протяжении этого периода агропромышленный комплекс автономного округа показывает положительную динамику", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в текущем году на финансирование программы развития агропромышленного сектора в регионе предусмотрены более 1,8 миллиарда рублей, большинство из которых — средства окружного бюджета. В следующем году власти Югры планируют направить на эти цели 1,3 миллиарда рублей.

По данным региональной госстатистики, в первом полугодии 2017 года основные производственные показатели в АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли. Наиболее ощутимый рост наблюдается в сфере производства мяса скота и птицы — 17,7%. При этом, как уточняют в профильном департаменте, на фермерские хозяйства приходится более половины от производимой сельскохозяйственной продукции всеми субъектами АПК.

В правительстве Югры уверены, что регион способен постепенно наращивать объемы производства, в том числе, за счет частных инвесторов, которые в настоящее время реализуют ряд проектов по строительству тепличных комплексов на территории округа. Один из них появится в 2019 году в деревне Ярки, где уже действует аналогичный сельскохозяйственный объект, другой — в городе Лангепасе. Суммарная площадь тепличных комплексов превысит 10 гектаров.

В департаменте промышленности также заявили, что на одном из профильных совещаний федеральные торговые сети выразили готовность сотрудничать с сельхозпроизводителями автономного округа, что позволит увеличить объемы продаж продукции югорских фермеров и будет способствовать росту производства в этой области.

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