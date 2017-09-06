"Швабе" и AMT&C договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Разработкой проектов в области гражданского и специального приборостроения займутся московское предприятие холдинга "Швабе" — Научно-производственное объединение "Орион" (НПО "Орион") — и группа компаний AMT&C, это предусматривает подписанное холдингом и группой компаний соглашение, сообщает пресс-служба "Швабе".

"Объединение ресурсов ведущих отечественных предприятий, специализирующихся на фотоэлектронике и магнитных технологиях, способствует развитию научно-технического потенциала, а также созданию абсолютно новых продуктов для национальной обороны и гражданской среды. В частности, благодаря этому сотрудничеству в обозримом будущем будет разработан ряд инновационных изделий, включая транспортные средства разного назначения. Первый этап работ в рамках совместных НИР и НИОКР планируется начать в 2018 году", — сказал генеральный директор Научно-производственного объединения "Орион" Евгений Чепурнов.

Наряду с реализацией проектов в области специального и гражданского приборостроения и развитием научно-технической сферы предприятия также намерены сосредоточиться на внедрении инновационных технологий в серийное производство.

В пресс-службе напомнили, что НПО "Орион" имеет статус Государственного научного центра и является ведущей организацией РФ в области фотоэлектроники. На площадке предприятия представлены все виды высоких технологий, обеспечивающих разработку и выпуск изделий на уровне лучших мировых достижений. В настоящее время изделиями НПО "Орион" оснащаются оптико-электронные системы и комплексы в интересах науки, обороны и безопасности, космической отрасли, промышленности и других сфер.