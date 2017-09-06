Путин предложил выдавать больше земли освоившим дальневосточный гектар

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил расширить возможности программы "дальневосточный гектар": рассмотреть возможность предоставления земли соотечественникам, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа, а также выдавать землю большей площади тем, кто успешно осваивает свой полученный участок.
"Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей площади. Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа", — добавил глава государства.
"Нужно все это проанализировать, сделать выводы соответствующие. Те, кто сюда приезжают, я сейчас хочу вернуться к тем, кто приезжает в эти регионы даже из-за границы, приезжают с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семье. Безусловно, этих людей тоже надо поддержать", — заключил Путин.