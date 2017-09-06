Путин предложил выдавать больше земли освоившим дальневосточный гектар

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил расширить возможности программы "дальневосточный гектар": рассмотреть возможность предоставления земли соотечественникам, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа, а также выдавать землю большей площади тем, кто успешно осваивает свой полученный участок.

"В плане реальной поддержки предпринимательства, содействия территориальному развитию свою значимость уже доказывает программа "Дальневосточный гектар". Люди, получив землю, не только начинают свое дело, но и, объединяясь впервые за десятилетия, основывают на Дальнем Востоке новые поселения", — сказал Путин, выступая на заседании президиума госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

"Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей площади. Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа", — добавил глава государства.

Путин также призвал оценить ход реализации программы по предоставлению "дальневосточного гектара". Он напомнил, что в ходе "прямой линии" в июне 2017 года россияне рассказывали о сложностях в получении земли на Дальнем Востоке и указывали на "бюрократические проволочки".

"Нужно все это проанализировать, сделать выводы соответствующие. Те, кто сюда приезжают, я сейчас хочу вернуться к тем, кто приезжает в эти регионы даже из-за границы, приезжают с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семье. Безусловно, этих людей тоже надо поддержать", — заключил Путин.