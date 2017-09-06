На алтайском заводе сельхозтехники открыли модернизированную поточную линию

БАРНАУЛ, 6 сен — РИА Новости. Модернизированная поточная линия, оснащенная специальным оборудованием для подготовки новых сельхозагрегатов к покраске, запущена на Алтайском заводе сельскохозяйственного машиностроения, который выпускает технику под торговой маркой "Велес", сообщил РИА Новости представитель управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

Он напомнил, что завод выпускает более 40 видов наименований техники под брендом "Велес", причем по объемам производства зубовых и пружинных борон предприятие, согласно данным ассоциации "Росспецмаш", является ведущим в России. Закупка современного оборудования для завода стала возможным, в том числе, благодаря господдержке на федеральном и региональном уровнях.

"Сегодня отрасль аграрного машиностроения в Алтайском крае демонстрирует самые высокие среди всех отраслей промышленности темпы роста. Мы решаем двойную задачу: с одной стороны, развиваем нашу промышленность, создаем новые рабочие места. С другой стороны, мы уходим от импортозависимости: на наших полях год от года работает все больше отечественной техники, в том числе произведенной в Алтайском крае, которая успешно конкурирует с зарубежными аналогами по цене и качеству. Решение этой глобальной задачи позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны в полном смысле этого слова", — сказал губернатор Алтайского края Александр Карлин, посетивший завод.

Завод вместе с компанией "СДСМ" входит в кластер аграрного машиностроения в Павловском районе Алтайского края.

Собеседник агентства отметил, что предприятие "СДСМ" развивается при государственной поддержке, в том числе в 2015, 2016 и 2017 годах предоставлены гранты губернатора Алтайского края на общую сумму 2,4 млн рублей для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий края. В 2017 году получен грант в 600 тысяч рублей на реализацию инновационного проекта "Снегоуборщик шнекороторный механический СШМ-2,0".

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