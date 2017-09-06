Медведев поручил проанализировать контроль безопасности ввозимой рыбы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Россельхознадзору проанализировать обеспечение контроля за качеством и безопасностью рыбной и прочей продукции водных биоресурсов, ввозимой в РФ, сообщается на сайте кабмина.

"Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой), Россельхознадзору (С.А. Данкверту) проанализировать вопрос обеспечения контроля за качеством и безопасностью рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, ввозимой на территорию Российской Федерации, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне поручений.

Кроме того, Минсельхозу, Россельхознадзору, МИДу и Минэкономразвития РФ с участием заинтересованных организаций рыбохозяйственного комплекса и АО "Российский экспортный центр" поручено проработать вопрос расширения международного сотрудничества в части увеличения экспорта такой продукции. О результатах необходимо доложить в правительство РФ до 10 октября.

Поручения даны по итогам встречи с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока.