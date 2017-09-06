"Роскосмос" не рассматривает возможность банкротства Центра Хруничева

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. "Роскосмос" не рассматривает возможность банкротства государственного космического научно-производственного центра имени М. В. из-за сложного финансового положения предприятия, сообщил РИА Новости гендиректор госкорпорации Игорь Комаров в кулуарах Восточного экономического форума.

"Нет", — ответил он на вопрос, рассматривает ли "Роскосмос" возможность банкротства Центра Хруничева в связи со сложным финансовым положением предприятия.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что госкорпорация "Роскосмос" и Минэкономики должны представить в правительство обновленный план финансового оздоровления Центра Хруничева к концу января 2018 года. Из материалов на портале госзакупок следует, что Россельхозбанк откроет Центру Хруничева кредиты на общую сумму 20 миллиардов рублей для погашения долга перед "Роскосмосом".

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") является разработчиком и серийным изготовителем ракет-носителей (РН) "Протон", разгонных блоков "Бриз-М" и семейства РН "Ангара".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.