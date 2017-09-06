Россия и Южная Корея подписали пакет документов на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. РФ и Южная Корея подписали пакет документов, в том числе соглашение между правительствами двух стран об организации системы прямой шифрованной связи между этими государствами и меморандум о создании рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на Дальнем Востоке. Документы подписаны по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Мун Чжэ Ина на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, подписаны меморандум о взаимопонимании между министерствами промышленности РФ и Кореи об участии Кореи в статусе страны-партнера в 9-й международной промышленной выставке "Иннопром-2018", меморандум о взаимопонимании между фондом "Росконгресс" и Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (КОТРА), меморандум о взаимопонимании между АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" и Экспортно-импортным Банком Кореи.

Помимо этого, страны подписали меморандумы о взаимопонимании между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и КОТРА, между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и также КОТРА.

Кроме того, заключен меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития РФ и министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи по сотрудничеству в области инноваций.

Кроме того, подписан протокол между министерствами здравоохранения двух стран о намерениях сотрудничества в области профессионального медицинского образования. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между автономной НКО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", "Кориа трэйдинг энд индастриз", администрацией порта Пусан, "Юнико лоджистик" и "Кория сифудз" в области создания рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на Дальнем Востоке.

Часть документов была подписана на полях ВЭФ. Фонд международного медицинского кластера и госпиталь Бундан Сеульского национального университета подписали меморандум о взаимопонимании. "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", госпиталь Пусанского национального университета и корпорация "КТ" подписали трехсторонний меморандум. Экспортно-импортный Банк Кореи и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций подписали меморандум о взаимопонимании. Такой же документ подписан компаниями "Нанолек" и "ЭсКей кемикал". Авиакомпания "Аврора" и корпорация "Международный аэропорт Инчхон" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Та же корпорация подписала протокол намерений о сотрудничестве с правительством Сахалинской области. Альфа-банк и экспортно-импортный банк Кореи подписали меморандум о взаимопонимании.