Медведев поручил оживить работу по проекту о контроле рыболовных судов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ФСБ и Минсельхозу РФ активизировать работу по подготовке и внесению в правительство законопроекта, определяющего федеральные органы госвласти, которые уполномочены устанавливать контрольные пункты и порядок их прохождения рыболовными судами РФ, следующими в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) РФ и выходящими из нее, сообщается на сайте кабмина.

"ФСБ России (А.В. Бортникову), Минсельхозу России (А.Н. Ткачеву) активизировать работу по подготовке и внесению в правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" в части определения федеральных органов государственной власти, уполномоченных устанавливать контрольные пункты (точки) и порядок их прохождения российскими судами, осуществляющими рыболовство и следующими в исключительную экономическую зону Российской Федерации и выходящими из нее", — говорится в перечне поручений.

Поручения даны по итогам встречи с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока.