Структура Рашникова продала 3% акций ММК, сократив свою долю до 84,3%

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Структура Виктора Рашникова продала 3% акций Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сократив свою долю до 84,3%, сообщается в материалах ММК.

"Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)… сообщает, что Mintha Holding Limited, конечным бенефициаром которой является… Виктор Рашников, продала 335,2 миллиона обыкновенных акций в компании, что составляет 3% от выпущенного обыкновенного акционерного капитала компании. Размещенные акции были проданы Goldman Sachs International для перепродажи инвесторам", — говорится в сообщении.

Во вторник сообщалось, что Goldman Sachs International планирует разместить 335 миллионов обыкновенных акций (3%) Магнитогорского металлургического комбината.

Ранее группа ММК сообщала, что рассматривает возможность увеличения доли своих акций в свободном обращении с 12,7% до 15,5% при достижении рыночной капитализации компании около 7 миллиардов долларов (8,15 доллара за GDR) для включения в индекс MSCI Russia.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2016 году группа ММК увеличила производство стали на 2,5% — до 12,54 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников.