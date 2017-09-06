Подписание соглашения по промзоне в Египте откладывается, заявил Мантуров

Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке

Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Подписание соглашения по российской промзоне в Египте переносится с осени этого года на период не позднее начала 2018 года из-за смены формата соглашения, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я не думаю, что оно (подписание соглашения) намного сдвинется с учетом того, что только вчера в Китае после переговоров президента Путина со своим египетским коллегой у меня были отдельные переговоры с моим визави — министром промышленности и торговли Тареком Кабилем и министром инвестиций Египта", — сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ.

"Мы договорились о том, что полученное в конце августа предложение от египетской стороны по формату соглашения мы оперативно отработаем. Оно основывается на подписании между хозяйствующими субъектами — в частности, администрацией Порт-Саида и нашим Российским экспортным центром. Мы же предложили вернуться в формат межправсоглашения, поэтому предварительно договорились о том, что это будет два документа — межправсоглашение, которое будет обеспечивать "зонтик" для хозяйствующих субъектов, а подробное соглашение между сторонами будет подписано РЭЦ и Порт-Саидом", — объяснил глава ведомства.

По его словам, Минпромторг РФ устраивает такая схема. "Рассчитываем, что это будет достаточно быстро реализовано — либо в этом году, максимум, в начале следующего. Коллеги очень заинтересованы, поэтому я думаю, что процесс согласования будет достаточно быстрым", — добавил Мантуров.

Россия и Египет в начале февраля 2016 года подписали меморандум о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. Среди потенциальных резидентов промзоны назывались "Группа ГАЗ", "Камаз", УАЗ; "Газпром нефть" и "Татнефть, "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault.

Предполагалось, что российская промзона в Египте может заработать в декабре 2018 года. Источник РИА Новости в министерстве торговли и промышленности Египта в июне говорил, что межправительственное соглашение России и Египта по созданию российской промышленной зоны в районе города Порт-Саид может быть подписано в сентябре этого года.