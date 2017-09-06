Санация банка "Открытие" не отразится на девелоперах, считают в Минстрое

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Недвижимость. Санация банка "Открытие" вряд ли отразится на рынке девелопмента, сообщил на Восточном экономическом форуме журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

"Мы видим по другим примерам, когда санировались банки, что на развитии девелоперских проектов это никак не отразилось", — сказал он.

Как пояснил Мень, любой санатор понимает, что через девелопмент, через земельный банк, который есть в активах у банка, можно решать и проблемы самой организации.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие". Тогда же первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор оценит реальный размер капитала банка "ФК Открытие" и обнародует его через один-три месяца.