Японцы могут реконструировать мусоросжигательный завод во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Японские компании могут быть привлечены к реконструкции мусоросжигательного завода МУПВ "Спецзавод №1" во Владивостоке, сообщил на Восточном экономическом форуме журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

По его словам, в среду меморандум об этом подпишут представители Приморского края и губернатор префектуры Тоттори.

"Речь идет о сумме инвестиций более 1 миллиарда рублей", — пояснил Мень.

Как уточнил министр, в дальнейшем возможно и строительство нового мусоросжигательного завода с использованием новых технологий.