Мантуров обсудил с коллегой из Южной Кореи возможность поставки вертолетов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на ВЭФ обсудил со своим коллегой из Южной Кореи Ким Хен Джонгом возможность поставки российских вертолетов в страну, рассказал журналистам глава российского ведомства после переговоров.

"Мы обсуждали вопросы возможной поставки наших вертолетов на южнокорейский рынок, с учетом того, что коллеги планируют увеличение закупок для своих внутригосударственных нужд. Мы туда поставили 57 вертолетов Ка-32 и три вертолета Ми-172 и исходим из того, что при обновлении парка других вертолетов зарубежного производства у нас есть возможность поставить свою продукцию", — сказал Мантуров.

"Мы предлагаем свои вертолеты и возможности, коллеги восприняли наше предложение, будут прорабатывать, поэтому продолжим дискуссию дальше", — добавил министр, не уточнив сроки и номенклатуру обсуждаемых поставок.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.