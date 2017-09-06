Мантуров обсудил с коллегой из Южной Кореи возможность поставки вертолетов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на ВЭФ обсудил со своим коллегой из Южной Кореи Ким Хен Джонгом возможность поставки российских вертолетов в страну, рассказал журналистам глава российского ведомства после переговоров.
"Мы обсуждали вопросы возможной поставки наших вертолетов на южнокорейский рынок, с учетом того, что коллеги планируют увеличение закупок для своих внутригосударственных нужд. Мы туда поставили 57 вертолетов Ка-32 и три вертолета Ми-172 и исходим из того, что при обновлении парка других вертолетов зарубежного производства у нас есть возможность поставить свою продукцию", — сказал Мантуров.
"Мы предлагаем свои вертолеты и возможности, коллеги восприняли наше предложение, будут прорабатывать, поэтому продолжим дискуссию дальше", — добавил министр, не уточнив сроки и номенклатуру обсуждаемых поставок.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
В рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.
В рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.
Во время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".
Глава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Два многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.
На форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.
В этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.
Гостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".
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