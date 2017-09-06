Правительство согласовало перенос сроков ввода двух ТЭС "Русгидро" в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Правительство РФ согласовало перенос сроков ввода двух тепловых электростанций (ТЭС) "Русгидро" на Дальнем Востоке, на которые компания получила 50 миллиардов рублей из бюджета РФ, сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в кулуарах Восточного экономического форума.

"Правительство согласилось со сдвижкой сроков по двум станциям — Сахалинской и Совгаванской", — сообщил Кравченко.

"Русгидро" в 2012 году получила из федерального бюджета 50 миллиардов рублей для строительства на Дальнем Востоке четырех электростанций: первых очередей Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ (проект полностью реализован в декабре 2016 года).

В июле "Русгидро" сообщала, что общий объем инвестиций в ТЭС на Дальнем Востоке, в том числе инвестиций в создание внеплощадочной инфраструктуры, оценивается в 118,4 миллиарда рублей. С начала реализации проектов стоимость несколько раз корректировалась, предпоследняя озвученная цифра составляла 87,8 миллиарда рублей.

Запуск электростанций несколько раз сдвигался. В марте Кравченко говорил, что штраф для "Русгидро" за задержки ввода в эксплуатацию электростанций на Дальнем Востоке может составить 0,5 миллиона рублей в сутки.

В ходе ПМЭФ-2017 глава "Русгидро" Николай Шульгинов заявил, что компания направила в Минэнерго РФ заявку на официальный перенос сроков запуска трех ТЭС в ДФО, что позволит компании избежать миллиардных штрафов. Сроки запуска по Якутской ГРЭС-2 — 2017 год, третий квартал, Сахалинской ГРЭС-2 — 2018 год и Совгаванской ТЭЦ — 2019 год, добавил тогда Шульгинов.