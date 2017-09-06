Шувалов рассказал о возможном годовом росте российской экономики

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Российская экономика в нынешних условиях нестабильности в мире может расти больше, чем на 2% в год, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"В мире происходит такая огромная нестабильность: посмотрите, США разделены пополам, в Европейском союзе Brexit и негативные ожидания. Мы находимся в ситуации, когда при явных преимуществах экономика может расти значительно больше, чем на 2% в год", — заявил Шувалов, выступая на Восточном экономическом форуме.

В уточненном прогнозе на 2017-2020 годы Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год до 2,1% с 2%. Прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год также был повышен до 2,1%, на 2019 год — 2,2%, на 2020 год — до 2,3%. Ранее Минэкономразвития ожидало, что экономика России будет расти в 2018-2020 годах ежегодно на 1,5%.