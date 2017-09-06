Россия предлагает Китаю разные варианты участия в приватизации Совкомфлота

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Власти России обсуждают с партнерами из Китая различные варианты сотрудничества по приватизации "Совкомфлота", заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в кулуарах ВЭФ.

"Различные варианты сотрудничества вокруг "Совкомфлота". Работаем на экспертном уровне. Мы работаем с китайцами", — сказал он журналистам, говоря о приватизации "Совкомфлота" и возможных партнерах.

Приватизация 25% минус 1 акция крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" планировалась на первое полугодие 2017 года, но пока не состоялась. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, однако, в конце августа заявил, что планы по приватизации пакета "Совкомфлота" в 2017 году сохраняются, идет поиск потенциальных инвесторов. При этом представители властей РФ неоднократно отмечали интерес китайских инвесторов к планируемой приватизации.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.