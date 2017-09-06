ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Несмотря на все санкции против России, власти страны видят большие перспективы в восстановлении торговли с Евросоюзом, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что для России Азиатско-Тихоокеанский регион крайне важен, "но не в ущерб тому, чтобы мы развивали свои отношения и дальше с Европейским союзом".

"Мы, кстати, надеемся, что, несмотря на все санкции и все, что там происходит, торговля потихоньку восстанавливается, и мы видим большие перспективы с ЕС даже в таких сложных политических обстоятельствах", — заявил Шувалов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России. В числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.