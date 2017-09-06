ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Нужно отказаться от стереотипа, что Дальний Восток является отстающим регионом, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Выступая на деловом завтраке в рамках ВЭФ, посвящённом инвестиционному потенциалу региона, он напомнил, что на Дальнем Востоке было создано большое число различных льгот и инструментов — специальное агентство развития, территории опережающего развития и свободный порт Владивосток.

"Дало это эффект? Безусловно, дало. Нам сейчас министерство Дальнего Востока докладывает о 3,5 триллионах инвестиционных замыслов, хотя бы если на 10% это реализуется в рабочих местах, это будет колоссальный прорыв", — сказал Белоусов.

Однако, по его словам, говорить, что властям удалось добиться качественно результата и переломить тенденции, пока нельзя.

"Потому что депопуляция Дальнего Востока, к сожалению, сохраняется, а это главный критерий, который мы ставим перед собой. Пока мы не получим, извините за вульгаризм, массовую движуху на местах, в регионах, пока люди не начнут активничать в разных сферах — прежде всего, в экономической сфере, мы так результата позитивного и не получим", — уверен он.

Он подчеркнул, что люди должны почувствовать, что у них есть перспективы, тогда они будут оставаться и будут работать в регионе.

"Для этого нам нужно отказаться от стереотипов. Первый стереотип — самый вредоносный — это то, что Дальний Восток обречен на некое отставание, потому что здесь нет рынка, потому что здесь высокие транспортные тарифы", — сказал он.

Второй вредоносный стереотип, по его словам, это мнение о том, что есть время на то, чтобы постепенно раскачиваться, но 5-10 лет люди ждать не будут.

Белоусов отметил, что потенциал Дальнего Востока не исчерпан, он огромен. Помощник президента попросил представителей региональных властей и федерального центра в течение трех месяцев провести углубленный анализ того, как работают институты — агентство развития Дальнего Востока, местное законодательство, система информирования бизнеса и так далее, чтобы выявить сегменты, которые позволят расширить потенциал региона.