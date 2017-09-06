Китай просит отложить запуск на полную мощность нефтепровода в Мохэ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Китай просит отложить запуск на полную мощность трубопровода "Сковордино-Мохэ" и часть нефти отправлять через порт Козьмино; Россия не ставит вопрос о компенсации за неполную загрузку трубы, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Вопрос о компенсации не ставится. Здесь мы конструктивно с нашими коллегами работаем, понимаем их положение и надеемся, что в ближайшее время они выйдут полностью на показатели, оговоренные в соглашении от 2013 года", — сказал Новак, отвечая на вопрос, предусмотрена ли какая-либо компенсация российской стороне со стороны Китая за неполную загрузку нефтепровода с 2018 года.
Как сообщал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в интервью корпоративному изданию, китайские коллеги заверяли, что нефтепровод со стороны Китая будет также готов к концу года. Однако из-за неготовности НПЗ, расположенного на территории КНР, который будет получать нефть по этой трубе, китайские партнеры просят сохранить транспортировку нефти через порт Козьмино в течение 2018 года.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.