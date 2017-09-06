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Экономика

Китай просит отложить запуск на полную мощность нефтепровода в Мохэ

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (158)
06:4906.09.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМанометр на нефтепроводе. Архивное фотоМанометр на нефтепроводе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Китай просит отложить запуск на полную мощность трубопровода "Сковордино-Мохэ" и часть нефти отправлять через порт Козьмино; Россия не ставит вопрос о компенсации за неполную загрузку трубы, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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"Мы рассчитываем, что с 1 января 2018 года полностью будут исполняться соглашение… Сейчас идут консультации по этому вопросу. Какая-то часть объемов, возможно (перейдет на 2019 год —ред.) Китайские коллеги говорят, что не успевают, и частично просят определенные объемы оставить для транспортировки через порт Козьмино. Они просят около 3,5 миллионов тонн", — сказал Новак в кулуарах Восточного экономического форума. Таким образом, по его словам, по маршруту "Сковордино-Мохэ" будет идти 11,5-12 миллионов тонн нефти.

"Вопрос о компенсации не ставится. Здесь мы конструктивно с нашими коллегами работаем, понимаем их положение и надеемся, что в ближайшее время они выйдут полностью на показатели, оговоренные в соглашении от 2013 года", — сказал Новак, отвечая на вопрос, предусмотрена ли какая-либо компенсация российской стороне со стороны Китая за неполную загрузку нефтепровода с 2018 года.

Работы по очистке акватории Невы от нефтепродуктов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Поставки российской нефти в Китай по отводу от ВСТО "Сковородино-Мохэ" начались в 2011 году. В соответствии с подписанными межправительственными соглашениями, с 2018 года поставки по "Сковородино-Мохэ" должны вырасти до 30 миллионов тонн нефти в год. "Транснефть" завершает мероприятия по увеличению мощности нефтепровода и к концу 2017 года будет готова транспортировать такой объем по этому маршруту.

Как сообщал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в интервью корпоративному изданию, китайские коллеги заверяли, что нефтепровод со стороны Китая будет также готов к концу года. Однако из-за неготовности НПЗ, расположенного на территории КНР, который будет получать нефть по этой трубе, китайские партнеры просят сохранить транспортировку нефти через порт Козьмино в течение 2018 года.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

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